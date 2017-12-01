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В Челябинской области двух бывших полицейских подозревают в фальсификации материалов ДТП
01.12.2017 г. 17:22
Фото с сайта sledcom.ru
В результате мошенничеств к штрафу незаконно был привлечен местный житель, который не участвовал в аварии, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
По версии следствия, инспекторы из Ашинского района дважды в течение 2017 года вносили в документы ложные сведения о фактах ДТП. Это позволяло владельцам автомобилей получать страховые выплаты. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до четырех лет лишения свободы.
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