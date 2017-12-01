Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 25 ноября по 1 декабря 2017 года.

1. При пожаре в челябинском общежитии погибли два человека

Девятиэтажка на улице 3-го Интернационала горела утром в понедельник, 27 ноября. Огонь охватил квартиру на втором этаже, лестничную клетку заволокло дымом. Огнеборцы разделились на несколько групп и оказывали помощь с разных сторон дома. Многих спасли при помощи автолестниц. Всего эвакуировано 90 человек. Часть из них временно разместили в школе №8, которая расположена рядом.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

При пожаре погибли двое человек: мужчина и женщина отравились угарным газом. Пострадали двое, их отвезли в больницу. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным сотрудников пожарного надзора, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

Известно, что власти Челябинска готовы выплатить по 100 тыс. рублей погорельцам. Это будет максимальная сумма материальной поддержки. Комитет социальной политики Челябинска определит размер помощи в зависимости от нанесенного ущерба. Если комнаты признают непригодными для дальнейшего проживания, пострадавшим могут предоставить жилые помещения маневренного фонда.

2. МОК пожизненно отстранил Ольгу Фаткулину от участия в Олимпиадах

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил челябинскую конькобежку от участия в Олимпийских играх и лишил серебряной медали сочинской Олимпиады-2014. Ольгу Фаткулину в пятницу, 24 ноября, признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменку дисквалифицировали по итогам слушаний комиссии МОК Дениса Освальда.

Решение МОК прокомментировали власти Челябинской области. "Мы разочарованы решением МОК. К сожалению, в современном спорте стало слишком много политики, это недопустимо и противоречит принципам, которые лежат в основе олимпийского движения. Мы поддерживаем Ольгу в этот тяжелейший период и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить ее честное имя в глазах мировой спортивной общественности", - цитирует губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пресс-служба.

Несогласие с вердиктом комиссии также выразил министр спорта региона Леонид Одер. Он считает, что причин для дисквалификации нет, так как доказательства вины конькобежки отсутствуют. "За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой", — отметил Леонид Одер.

Фото с сайта pravmin74.ru

В защиту спортсменки выступил и Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд. "К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах", — добавил министр спорта Челябинской области.

О том, что предстоят судебные разбирательства, в своем Instagram написала и сама спортсменка. "Оказывается, в наше время победить - это еще не Победа! После нужно защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать, что все по-честному!! Я не знаю, где я возьму силы дальше бороться и к чему стремиться. Никогда не подумала, что в спорте может быть такое... Дальше суд, много обсуждений, переживаний, мыслей, слез, осознание, для чего я здесь, для чего эта ситуация дана мне в жизни", - говорится в сообщении на странице Ольга Фаткулиной.

Как сообщает ТАСС, количество дел, рассматриваемых комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, увеличилось до 36. На данный момент аннулировали результаты 25 российских спортсменов, их также пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Речь идет в том числе о лыжниках Александре Легкове, Максиме Вылегжанине, бобслеисте Александре Зубкове, биатлонистках Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной.

3. Бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова отпустили из СИЗО

Арест был снят в среду, 29 ноября. О том, что сторона обвинения не стала подавать ходатайство о продлении срока содержания Давыдова под стражей, стало известно днем ранее. Бывшего сити-менеджера отпустили под подписку о невыезде.

Фото с сайта cheladmin.ru

По информации челябинских СМИ, меру пресечения изменили на более мягкую, потому что Сергей Давыдов согласился сотрудничать со следствием. В СИЗО он провел два месяца. Ранее стало известно также, что суд наложил арест на 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнику. В числе этого имущества одна шестая часть в двух нежилых помещениях площадью 584 и 275 квадратных метров, которые расположены в здании по улице Ферросплавной, сообщает РИА Новости.

Сергея Давыдова обвиняют в хищении средств предприятия, работающего в сфере ЖКХ, в особо крупном размере. Это 340 млн рублей.

4. Челябинская область вошла в двадцатку самых пьющих регионов страны

Южноуральцы стали употреблять спиртного больше, чем в прошлом году. Регион занял 68-е место в национальном рейтинге трезвости. По сравнению с результатом прошлого года, Челябинская область потеряла 15 позиций. Рейтинг опубликован на сайте федерального проекта "Трезвая Россия".

Источник: trezvros.ru

При его составлении использовались данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству проданной спиртной продукции и преступлений, совершенных нетрезвыми жителями. В тройку наименее пьющих регионов вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Последние места в рейтинге трезвости заняли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия.

5. Михаил Галустян пожаловался в челябинское УФАС на киоск с шаурмой

В рекламе копейского кафе российский шоумен изображен рядом с надписью "Шашлык, шаурма, на углях". Михаил Галустян отмечает, что не давал предпринимателю согласия на использование своего образа. Решение о возбуждении дела будет принято до 10 декабря 2017 года, сообщили в челябинском УФАС.

Источник: Пресс-служба челябинского УФАС

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