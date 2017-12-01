На Южном Урале власти в 3,5 раза увеличат расходы на покупку школьных учебников

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Это предусмотрено в проекте бюджета области. Необходимость связана с тем, что несколько лет родители вынуждены частично или полностью сами покупать пособия. А в этом году Челябинская область и вовсе провалила план по обеспечению школ учебниками. В конце августа премьер-министру Дмитрию Медведеву представили доклад о подготовке регионов к 1 сентября. Челябинская область попала в шестерку российских территорий, которые не выполнили требование закона о стопроцентном обеспечении школ бесплатными учебниками. Показатель комплектации в регионе составил 82%. Было проведено несколько прокурорских проверок. В Челябинске главе комитета по образованию надзорное ведомство внесло представление.

Увеличение расходов на покупку учебников предусмотрено в проекте областного бюджета на 2018 год. Его в четверг, 30 ноября, в первом чтении приняли депутаты Заксобрания. Конкретные суммы на учебники в сообщении не указаны.

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Все новости за 01.12.2017 г.»