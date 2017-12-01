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Выдра Ваня рассказал, когда в Челябинске выпадет снег

01.12.2017 г. 13:57

Выдра Ваня рассказал, когда в Челябинске выпадет снег
Фото с сайта chelzoo.ru

Выдра Ваня из челябинского зоопарка предсказал горожанам малоснежную зиму. По его прогнозу, обильные снегопады будут лишь в феврале. Обитатель челябинского зоопарка предсказал погоду на ближайшие три месяца с помощью воздушных шаров. Каждый символизировал определенную погоду. Сначала выдра лопнула бесснежный шар, предсказав челябинцам отсутствие осадков в декабре. В январе, по прогнозам животного, снег будет, но мало. А настоящая зима придет в Челябинск лишь в феврале, сообщили в пресс-службе учреждения.

 

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