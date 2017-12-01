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Близкие пострадавшей в Таиланде женщины недовольны ее реабилитацией в Челябинске
01.12.2017 г. 13:15
Они считают, что врачи областной больницы только создают видимость лечения. "Сложилось впечатление, что минздраву выгоднее, чтобы моя жена умерла, так как при улучшении ее состояния понадобятся еще большие затраты и силы", — пишет муж пострадавшей в группе "Скорейшего выздоровления МАРИНЕ(КАЛДАЕВОЙ) ЛОГИН" в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, он сообщил, что у женщины отекло лицо и руки, а также она перестала реагировать на голос. В этой же группе сообщается, что жительницу Челябинска могут отправить на лечение в екатеринбургскую "Клинику института мозга", где стоимость одного дня реабилитации составляет 25 тыс. рублей.
Женщина впала в кому месяц назад после падения с велосипеда во время отдыха в Таиланде. Первое время пострадавшую лечили местные врачи. 26 ноября женщину спецбортом доставили в Челябинск.
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