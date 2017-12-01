Близкие пострадавшей в Таиланде женщины недовольны ее реабилитацией в Челябинске

Фото с сайта misanec.ru

Они считают, что врачи областной больницы только создают видимость лечения. "Сложилось впечатление, что минздраву выгоднее, чтобы моя жена умерла, так как при улучшении ее состояния понадобятся еще большие затраты и силы", — пишет муж пострадавшей в группе "Скорейшего выздоровления МАРИНЕ(КАЛДАЕВОЙ) ЛОГИН" в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он сообщил, что у женщины отекло лицо и руки, а также она перестала реагировать на голос. В этой же группе сообщается, что жительницу Челябинска могут отправить на лечение в екатеринбургскую "Клинику института мозга", где стоимость одного дня реабилитации составляет 25 тыс. рублей.

Женщина впала в кому месяц назад после падения с велосипеда во время отдыха в Таиланде. Первое время пострадавшую лечили местные врачи. 26 ноября женщину спецбортом доставили в Челябинск.

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Все новости за 01.12.2017 г.»