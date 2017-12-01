«Удобные деньги» оштрафовали на 20 тыс. рублей за отправку оскорбительного СМС родственнику заемщика

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Микрофинансовую организацию наказали за то, что в сообщении не были указаны контактный телефон и наименование кредитора. Все началось с займа в размере 3 тыс. рублей, который жещина взяла в марте 2017 года. При оформлении документов жительница Челябинска указала номер телефона поручителя — своей тети.

По данным областного управления службы судебных приставов, после того, как племянница вовремя не вернула долг, женщине начали звонить и в грубой форме требовать отдать деньги. Затем пришло и СМС-сообщение следующего содержания: "Госпажу Н. ищем долги у ней. Вы еще все прячитесь. Все в черный список поставлю марамои" (орфография сохранена).

Женщина обратилась к судебным приставам. Они обнаружили, что в сообщении не указаны контактные данные кредитора, что нарушает федеральный закон. Компанию оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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