В Челябинске из-за пожара эвакуировали детский сад

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В подвале здания на улице Курчатова сегодня, 1 декабря, утром загорелась электропроводка. Воспитанников и персонал детсада №270 экстренно вывели на улицу. На место пожара прибыли 75 огнеборцев и сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Во время пожара никто не пострадал.

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