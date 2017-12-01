Жителям Челябинска больше не придется бегать за троллейбусами

Фото с сайта chelget.ru

В городе планируют изменить правила высадки пассажиров на остановках. Благодаря нововведениям, троллейбусы будут останавливаться за маршрутками. Новые правила опробуют уже в этом году на площади Революции.

"Если мы говорим о направлении в сторону ЮУрГУ, троллейбус будет останавливаться ближе к подземному переходу, а маршрутки вместе с автобусами — ближе к заксобранию", — цитирует 74.ru главу "ЧелябГЭТ" Александра Павлюченко.

Ранее в городе изменились правила высадки пассажиров трамваев. Теперь к остановке могут подъезжать одновременно два вагона.

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Все новости за 01.12.2017 г.»