Лисицу с Таганая откормили бутербродами

Фото с сайта www.taganay.org

Упитанному животному грозит ожирение. Сотрудники национального парка просят туристов не давать лисице калорийную пищу. Они отмечают, что животное привыкнет к щедрой подкормке и перестанет двигаться, что может привести к гибели.

Лису заметили на Таганае несколько месяцев назад. Животное не боится людей, дает себя фотографировать и охотно принимает угощения от туристов. Также сотрудники парка рекомендуют не гладить лисицу, потому что она может быть больна.

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