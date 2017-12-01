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Борис Дубровский назначил и. о. первого замминистра строительства Челябинской области

01.12.2017 г. 12:56

Борис Дубровский назначил и. о. первого замминистра строительства Челябинской области
Фото с сайта zs74.ru

Им стал Владимир Ушаков, который ранее был депутатом Заксобрания региона. Решение о досрочном прекращении его полномочий в областном парламенте было принято в четверг, 29 ноября. Постановление о назначении Ушакова и. о. первого замглавы минстроя опубликовано на сайте губернатора. Исполнять новые обязанности бывший депутат начал с сегодняшнего дня, 1 декабря.

Должность первого замминистра освободилась в октябре 2017 года. Тогда пост покинул Виталий Передерий. Он возглавил хозяйственное партнерство «Конгрес-холл».

Владимир Ушаков родился 3 декабря 1964 года в Башкирии. С мая 2005 года по октябрь 2014-го руководил управлением экономики в администрации Магнитогорска, а также был заместителем главы города по финансам и экономике. С ноября 2014 года возглавил компанию «Синай».

 

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