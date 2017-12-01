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Депутаты в первом чтении приняли бюджет области с рекордно высокими расходами

01.12.2017 г. 12:54

Депутаты в первом чтении приняли бюджет области с рекордно высокими расходами
Фото с сайта zs74.ru

Они в 2018 году составят более 150 млрд рублей. «Принимаемый бюджет является самым удачным, сбалансированным и оптимистичным за последние годы. В бюджете области будущего года заложены беспрецедентно высокие средства на расходы - более 150 млрд рублей», - прокомментировал спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

Он добавил, что на Южном Урале никогда не принимали главный финансовый документ с таким объемом расходов. Около трети суммы составят затраты на реализацию соцполитики. Порядка 40 млрд направят на образование. Почти в три раза будут увеличены расходы на школьные учебники.

Доходы бюджета запланированы в сумме 139,1 млрд рублей. Дефицит составит 11,9 млрд рублей, это 10%. Принять бюджет в третьем чтении депутаты Заксобрания планируют 21 декабря.

 

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