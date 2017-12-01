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В Челябинске задержали водителя «Нивы», за которым гнались семь машин ГИБДД
01.12.2017 г. 12:50
За рулем находился житель Кургана. Мужчину подозревают в угоне автомобиля. Машину, которая во время движения создавала на дороге аварийные ситуации, сотрудники ДПС увидели утром в четверг, 30 ноября, на улице Гагарина. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке. Тогда полицейские устроили погоню. Через десять минут экипажу из семи машин удалось заблокировать отечественный внедорожник, за рулем которого находился 22-летний пьяный курганец.
По версии полицейских, он угнал машину с парковки одного из домов на улице Новороссийской. Ранее задержанный семь раз привлекался к ответственности, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Видео: Павел Гущин / youtube.com
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