  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -6 ... -8 C°
  • -9 ... -11 C°
  • 58.5814р. + 0.2503
  • 69.5185р. + 0.3145
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Разбор полетов
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинске задержали водителя «Нивы», за которым гнались семь машин ГИБДД

01.12.2017 г. 12:50

В Челябинске задержали водителя «Нивы», за которым гнались семь машин ГИБДД
Скриншот с сайта youtube.com / Павел Гущин

За рулем находился житель Кургана. Мужчину подозревают в угоне автомобиля. Машину, которая во время движения создавала на дороге аварийные ситуации, сотрудники ДПС увидели утром в четверг, 30 ноября, на улице Гагарина. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке. Тогда полицейские устроили погоню. Через десять минут экипажу из семи машин удалось заблокировать отечественный внедорожник, за рулем которого находился 22-летний пьяный курганец.

По версии полицейских, он угнал машину с парковки одного из домов на улице Новороссийской. Ранее задержанный семь раз привлекался к ответственности, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

  

   Видео: Павел Гущин / youtube.com

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.12.2017 г.»

Новости на эту тему