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Разбор полетов
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01.12.2017 г. | 09:33Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» уже сейчас на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Разбор полетов
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Загрязнителям воздуха в Челябинске хотят снизить налоги
01.12.2017 г. 09:24
Фото с сайта pravmin74.ru
Взамен от них ждут шагов для сокращения объема выбросов. В то же время в городе продолжают штрафовать малый бизнес за неправильную работу во время неблагоприятных метеоусловий. Предприниматели жалуются на нестыковки в законах. Сегодня снова об экологической ситуации говорим в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников и вице-председатель Совета ЧРО "Опора России" Денис Константинов.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставить вопрос для эфира можно на нашем сайте.
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