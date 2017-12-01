Загрязнителям воздуха в Челябинске хотят снизить налоги

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Взамен от них ждут шагов для сокращения объема выбросов. В то же время в городе продолжают штрафовать малый бизнес за неправильную работу во время неблагоприятных метеоусловий. Предприниматели жалуются на нестыковки в законах. Сегодня снова об экологической ситуации говорим в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников и вице-председатель Совета ЧРО "Опора России" Денис Константинов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставить вопрос для эфира можно на нашем сайте.

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