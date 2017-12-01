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Цены на бензин в Челябинской области подскочили до исторических максимумов

01.12.2017 г. 08:59

Цены на бензин в Челябинской области подскочили до исторических максимумов
Фото с сайта vk.com

Такая же ситуация наблюдается и в других регионах России. Данные опубликовало центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. В среднем по стране за неделю - с 19 по 26 ноября стоимость топлива увеличилась на 0,3%. Причиной аналитики называют резкое похолодание.

На автозаправках в Челябинской области АИ-92 за неделю подорожал на восемь копеек. И сейчас его средняя цена - 35,74. 95-й бензин стал дороже на 12 копеек, литр стоит 38,95. Дизельное топливо выросло в цене на 11 копеек. Его можно купить в среднем по 39,39 за литр.

За год по всей России бензин стал дороже на 2 рубля, дизельное топливо - почти на 3,5 рубля. Судя по данным исследования, в Челябинской области АИ-92 сегодня стоит меньше, чем в других регионах Урала.

 

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