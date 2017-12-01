Под Челябинском открылся завод по производству гранитных плит и бордюров

Фото: Пресс-служба администрации Еманжелинского муниципального района

Предприятие запустили в среду, 29 ноября, в поселке Зауральском. Производство разместилось на площадке бывшего Еманжелинского механического завода. Дочернее предприятие московской компании "Стонекс Групп М" занимается выпуском различных гранитных изделий — брусчатки, плит, бордюров, ступеней, подоконников.

"Урал обладает очень хорошей сырьевой базой, именного этот фактор играет ключевую роль при открытии камнеобрабатывающих производств на территории региона", — отметил директор агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

На предприятии создано 50 рыбочих мест. Первое время завод планирует выпускать до 6 тыс. квадратных метров продукции в месяц. Затем объемы производства будут наращивать.

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