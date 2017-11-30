В Челябинске двух мужчин будут судить за убийство садовода, собиравшего компромат на руководство СНТ

Фото с сайта 74.мвд.рф

Обвиняемые расстреляли его в 2015 году. Мужчина, юрист по профессии, был уверен в том, что начальники товарищества "Вишневый" допускали финансовые нарушения при распределении земельных участков, их газификации и электрификации. В течение нескольких месяцев ему неоднократно угрожали убийством, требовали перестать искать компромат.

По данным областной прокуратуры, утром 29 декабря 2015 года двое обвиняемых подкараулили юриста у его дома. Один из них из автомобиля выстрелил в мужчину не менее восьми раз. В результате покушения садовод скончался. Были задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. Уголовное дело направлено в суд.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.11.2017 г.»