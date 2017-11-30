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В Челябинске двух мужчин будут судить за убийство садовода, собиравшего компромат на руководство СНТ
30.11.2017 г. 16:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
Обвиняемые расстреляли его в 2015 году. Мужчина, юрист по профессии, был уверен в том, что начальники товарищества "Вишневый" допускали финансовые нарушения при распределении земельных участков, их газификации и электрификации. В течение нескольких месяцев ему неоднократно угрожали убийством, требовали перестать искать компромат.
По данным областной прокуратуры, утром 29 декабря 2015 года двое обвиняемых подкараулили юриста у его дома. Один из них из автомобиля выстрелил в мужчину не менее восьми раз. В результате покушения садовод скончался. Были задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. Уголовное дело направлено в суд.
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