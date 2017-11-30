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Причиненный дольщикам «Гринфлайта» ущерб оценили в 360 млн рублей
30.11.2017 г. 15:37
Фото с сайта pravmin74.ru
Расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора компании Сергея Мануйлова завершено. Об этом заявил начальник отдела по борьбе с коррупцией регионального управления МВД Александр Федосеев. В ближайшее время материалы дела передадут в прокуратуру.
Сергея Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в хищении средств более 4 тыс. дольщиков "Гринфлайта". Сейчас Мануйлов находится под подпиской о невыезде.
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