Экспертный совет определил победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»

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Это три компании, которые были выбраны из 20 финалистов. Победителей эксперты определяли в трех номинациях - "Производство", "Услуги" и "Сделано!". Их имена будут объявлены на церемонии вручения бизнес-премии.

Председатель экспертного совета, гендиректор торгового дома "СантехУрал" Сергей Ермаков подчеркнул, что такие проекты, как "Сделано в Челябинске", позволяют еще раз убедиться: бизнес в Челябинске даже в экономически сложное время не просто существует, но и развивается.





"Челябинск является отражением того, что происходит в стране. Конечно, есть свои особенности, нюансы. У нас не так много потребителей, как в центральной части России. И это является некоторым стимулом для наших предпринимателей, чтобы выживать. Наши челябинские предприниматели гораздо крепче и уверенней, чем те избалованные из центральной части России", - резюмировал Cергей Ермаков.





Сергей Ермаков. Фото: Анастасия Стародубцева

Телерадиопроект "Челябинского эха" и 31 канала стартовал в августе 2016 года. В этом году премию будут вручать в третий раз. Перед этим около четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и телеканала, в беседах участвовали эксперты. В их числе был главный редактор издания «Коммерсантъ-Южный Урал» Иван Слободенюк. После заседания экспертного совета он подчеркнул, что ключевыми факторами развития бизнеса в современных условиях являются внедрение инноваций и клиентоориентированность.

"Думаю, что в современном обществе на инновации стоит обращать внимание и на клиентов, потому что и одно, и другое сильно влияет – информации больше, время ускоряется, людям быстрее нужно получать желаемое. Без инноваций никак, но и без подхода к клиенту тоже никак", - сказал Иван Слободенюк.





Иван Слободенюк. Фото: Иван Беломестнов

Директор Челябинского филиала Финансового университета при правительстве России Анатолий Якушев отметил, что особая важность телерадиопроекта в возможности для предпринимателей презентовать себя и свой бизнес. И это, по его словам, влияет на выбор победителей не меньше, чем финансовые и производственные показатели компании.

"Важно не только производить, но важно себя представлять – это часть бизнеса, реклама. И в этом вопросе, как показал и прошлогодний опыт, некоторые предприятия, очень знаковые с точки зрения производств, не могут себя презентовать", - считает Анатолий Якушев.





Анатолий Якушев. Фото: Анастасия Стародубцева

Изначально заявки на участие в проекте подали 43 предприятия, в финал вышли 20. Затем специалисты МФЦ "Территория бизнеса" провели предварительный отбор претендентов на победу. И уже после этого к делу подключился экспертный совет. По словам ведущего проекта, гендиректора холдинга "Медиа-Центр" Валерия Шагиева, есть планы продолжить эту работу и в следующем году.





"На самом деле в этом году произошло несколько открытий, меня поразивших, которые говорят о том, что Челябинск — не город монобизнеса, то есть это не металлургия, не машиностроение. Не только. Это, в первую очередь, и высокие технологии, высокий уровень сферы обслуживания. Мы совершили несколько открытий для себя и для наших радиослушателей и телезрителей. Я считаю, что программу максимум — для чего эта премия создается – мы в этом году перевыполнили", - прокомментировал Валерий Шагиев.





Церемония вручения бизнес-премии "Сделано в Челябинске 2017" состоится в конце следующей недели.

Валерий Шагиев. Фото: Анастасия Стародубцева

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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