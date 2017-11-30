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Самые дорогие квартиры Челябинска в этом году продавались на улице Аношкина
30.11.2017 г. 16:02
Фото с сайта pan-sophia.ru
Там стоимость квадрата в среднем составляла около 66 тыс. рублей. Рейтинг самых дорогих улиц Челябинска 2017 года опубликовал портал N1.RU.
Второй год подряд список возглавляет улица Аношкина, которая находится в Курчатовском районе. В течение года на ней продавалось 148 квартир. Средняя цена объекта — 4,2 млн рублей.
Также в пятерку самых дорогих вошли четыре улицы Центрального района: Лесопарковая, Мелькомбинат 2 1-й участок, Коммуны и Пушкина. Цены на недвижимость в этих домах практически вдвое выше средней стоимости челябинских квартир.
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