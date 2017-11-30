Самые дорогие квартиры Челябинска в этом году продавались на улице Аношкина

Фото с сайта pan-sophia.ru

Там стоимость квадрата в среднем составляла около 66 тыс. рублей. Рейтинг самых дорогих улиц Челябинска 2017 года опубликовал портал N1.RU.

Второй год подряд список возглавляет улица Аношкина, которая находится в Курчатовском районе. В течение года на ней продавалось 148 квартир. Средняя цена объекта — 4,2 млн рублей.

Также в пятерку самых дорогих вошли четыре улицы Центрального района: Лесопарковая, Мелькомбинат 2 1-й участок, Коммуны и Пушкина. Цены на недвижимость в этих домах практически вдвое выше средней стоимости челябинских квартир.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.11.2017 г.»