Для челябинцев устроят автогонки на «злых» супершипах

Фото с сайта ampravda.ru

Водители смогут показать свое мастерство в экстремальных условиях - на льду. Турнир будет проходить в спортивном комплексе «Молодежный». Предусмотрены три вида гонок: «Д2-Н», «Супер 1600» и «Свободный» на «злых супершипах» 4,5-миллиметровые «гвозди».

В заезде с массовым стартом может принять участие любой желающий. Для этого нужно просто иметь исправный автомобиль. Cоперников будут отбирать по олимпийской системе. Для спортсменов и гостей мероприятия откроют полевую кухню. В конце соревнований победителей наградят денежными призами, кубками, а также подарками от спонсоров.

Первый этап состоится 23 декабря 2017 года, начнется он в 13:00, сообщили организаторы.

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