Каждый четвертый челябинец постоянно испытывает стресс на работе

Фото с сайта mirnoe.com

А 20% жителей города ощущают напряжение минимум два раза в неделю. В основном еженедельному стрессу подвержены работники с низкой зарплатой и предприниматели. Чаще всего это жители Советского, Центрального и Калининского районов, выяснили в ходе опроса социологи челябинского филиала Президентской академии.

Более 27% респондентов испытывают напряжение в конце трудового дня несколько раз в месяц. Еще четверть опрошенных почти никогда не ощущает стресс. В основном это рабочие и челябинцы со средним уровнем дохода.

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