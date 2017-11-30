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Каждый четвертый челябинец постоянно испытывает стресс на работе
30.11.2017 г. 13:32
Фото с сайта mirnoe.com
А 20% жителей города ощущают напряжение минимум два раза в неделю. В основном еженедельному стрессу подвержены работники с низкой зарплатой и предприниматели. Чаще всего это жители Советского, Центрального и Калининского районов, выяснили в ходе опроса социологи челябинского филиала Президентской академии.
Более 27% респондентов испытывают напряжение в конце трудового дня несколько раз в месяц. Еще четверть опрошенных почти никогда не ощущает стресс. В основном это рабочие и челябинцы со средним уровнем дохода.
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