  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -5 ... -7 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 58.5814р. + 0.2503
  • 69.5185р. + 0.3145
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Каждый четвертый челябинец постоянно испытывает стресс на работе

30.11.2017 г. 13:32

Каждый четвертый челябинец постоянно испытывает стресс на работе
Фото с сайта mirnoe.com

А 20% жителей города ощущают напряжение минимум два раза в неделю. В основном еженедельному стрессу подвержены работники с низкой зарплатой и предприниматели. Чаще всего это жители Советского, Центрального и Калининского районов, выяснили в ходе опроса социологи челябинского филиала Президентской академии.

Более 27% респондентов испытывают напряжение в конце трудового дня несколько раз в месяц. Еще четверть опрошенных почти никогда не ощущает стресс. В основном это рабочие и челябинцы со средним уровнем дохода.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.11.2017 г.»

Новости на эту тему