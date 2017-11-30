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В ледовой арене «Трактор» установят новый медиакуб
30.11.2017 г. 13:07
А рядом с комплексом откроют ретрокаток. Все это планируется сделать в рамках празднования 70-летия челябинского хоккейного клуба. Сам юбилей "Трактор" будет отмечать 27 декабря, но праздничные мероприятия состоятся и в другие дни.
Медиакуб будет самым большим и современным, одним из лучших в КХЛ, рассказал директор клуба Иван Сеничев. Его сделали мастера из Словакии, которые до этого создавали подобные технические устройства для арен Москвы, Санкт-Петербурга, Братиславы. "Видео, графика, новейший контент — все это добавит болельщикам и комфорта, и атмосферы хоккея. Различие между старым и новым легко можно представить образно: ламповый телевизор и плазма", - отметил Иван Сеничев.
Презентация куба состоится 25 декабря на домашнем матче "Трактора" с минским "Динамо". А ретрокаток будет открыт на площади перед ареной 23 декабря. В числе других юбилейных мероприятий - парад ветеранов клуба, закладка "капсулы времени", стилизованная предматчевая программа 27 декабря, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба "Трактор".
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