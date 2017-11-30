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Житель Троицка поучаствовал в акции на заправке и выиграл Land Rover
30.11.2017 г. 12:49
Фото с сайта tvk6.ru
Мужчина мог остаться без подарка, так как чуть не выбросил чек, который затем принес ему победу. Комментируя выигрыш, водитель отметил, что раньше ему никогда не везло в розыгрышах призов. Налог с подарка оплатит организатор акции.
Южноуральцу вручили ключи от одного из автомобилей Land Rover, которые этим летом принимали участие в ралли "Шелковый путь". Неделей ранее такой же приз достался жительнице Санкт-Петербурга. До конца года организаторы акции планируют разыграть еще пять внедорожников.
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