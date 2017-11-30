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Борис Дубровский предложил освободить малый и средний бизнес от налогов на транспорт и скот

30.11.2017 г. 12:45

Борис Дубровский предложил освободить малый и средний бизнес от налогов на транспорт и скот
Фото с сайта 27r.ru

По словам губернатора Челябинской области, это поможет улучшить инвестклимат в регионе и ускорить реализацию проектов. Предложение об освобождении небольших компаний от налогов на движимое имущество направлено в Законодательное собрание.

Также есть идея понизить ставку по данному виду налогов для организаций, которые работают в сфере железнодорожных перевозок. Авторы законопроекта уверены, что это поможет избежать роста тарифов на перевозки.

 

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