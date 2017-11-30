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В Челябинске семь автомобилей ГИБДД устроили погоню за внедорожником
30.11.2017 г. 12:16
Скриншот с сайта youtube.com / Павел Гущин
Операция проходила сегодня, 30 ноября, утром на ЧТЗ. Скрываясь от полицейских, водитель "Нивы" выехал на пешеходный переход, где едва не сбил людей. Также у автомобиля во время погони разбилось лобовое стекло. Видео преследования один из очевидцев выложил в интернет. Чем закончилась погоня, пока не известно.
Видео: Павел Гущин / youtube.com
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