Новым замглавы минстроя Челябинской области станет бывший директор фирмы Бориса Дубровского

Фото с сайта zs74.ru

Должность займет Владимир Ушаков, который до настоящего времени был депутатом Заксобрания региона. Он сложил полномочия сегодня, 30 ноября. Так как Владимир Ушаков избирался по спискам "Единой России", вакантный мандат передадут одному из членов партии.

Ожидается, что экс-депутат в ближайшее время займет пост замминистра строительства области. Должность освободилась еще в октябре, когда первый замминистра Виталий Передерий принял решение заниматься подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС и возглавил хозяйственное партнерство "Конгресс-холл".

Владимир Ушаков до октября 2014 года занимал пост замглавы Магнитогорска по финансам и экономике. С ноября 2014 года являлся директором группы компаний "Синай".

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