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Уровень заболеваемости пневмонией в Челябинске вырос на 15%

30.11.2017 г. 11:45

Уровень заболеваемости пневмонией в Челябинске вырос на 15%
Фото с сайта start33.ru

Это произошло всего за неделю. С 20 по 26 ноября в городе зафиксировали 169 случаев пневмонии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сезонный подъем заболеваемости пневмонией наблюдается по всей области. За неделю зарегистрировали 383 пациентов с таким диагнозом. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа пока не зафиксировано.

 

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