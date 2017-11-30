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СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Магнитогорске

30.11.2017 г. 11:36

СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Магнитогорске
Фото: Екатерина Бабаева / vk.com/vkmgn

По результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет. Аварийная ситуация возникла ночью 29 ноября на промплощадке "МазТехГаз", расположенной в Ленинском районе города.

По предварительным данным, там во время забивания компрессором взорвалась цистерна. При этом она снесла состав с другими баллонами, в которых находились сжатые пропан, углекислота и кислород. Но эти емкости не сдетонировали. Частично обрушилась стена административного двухэтажного корпуса, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Сотрудники предприятия не пострадали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

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