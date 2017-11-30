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40% челябинцев хотели бы завести на работе кошку
30.11.2017 г. 11:21
Фото с сайта aroundcat.com
А каждый третий житель города считает, что животным не место в офисах. На данный момент питомцы обитают на рабочем месте каждого десятого челябинца. Чаще всего горожане заводят в офисах кошек, собак и рыбок. В некоторых компаниях Челябинска живут кролики, улитки и черепахи.
Опрос, посвященный Дню домашних животных, провел сайт Зарплата.ру. 40% жителей уверены — питомцы помогают сотрудникам бороться со стрессом. Каждый пятый респондент, наоборот, считает, что животные мешают и отвлекают от работы. 14% респондентов уверены, что звери и рыбки в эфисе делают сотрудников счастливее.
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