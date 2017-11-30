В Челябинской области пройдет антитеррористическое учение стран ШОС

Фото с сайта structure.mil.ru

Оно состоится в августе 2018 года. Соглашение о проведении "Мирной миссии" было достигнуто на встрече членов ШОС в Екатеринбурге. Впервые в переговорах приняли участие военные делегации Индии и Пакистана, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Участники встречи рассматривали предложения по замыслу, срокам и месту проведения учения. В конце переговоров было достигнуто соглашение о проведении тренировки летом 2018 года на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. План действий, состав и количество участников учения определят во время второй встречи, которая состоится весной следующего года.

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Все новости за 30.11.2017 г.»