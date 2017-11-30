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В Ленинском районе мужчина украл в магазине коньяк за 12 тыс. рублей
30.11.2017 г. 11:07
Также он вынес из супермаркета виски за 4 тыс. рублей. Любителя элитного алкоголя сотрудники Росгвардии задержали по горячим следам. Все случилось вечером во вторник, 28 ноября. Наряд вневедомственной охраны дежурил на улице Энергетиков. В это время к сотрудникам группы обратился охранник сетевого магазина. Мужчина сообщил, что было ограбление, и указал на убегающего от супермаркета человека.
После непродолжительной погони бойцы Росгвардии задержали мужчину. В сумке у него находились бутылка коньяка за 12 тыс. рублей и виски за 4 тыс. рублей. Выяснилось, что укравшему спиртное человеку 39 лет. Его передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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