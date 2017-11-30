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В Челябинске за смерть пассажира будут судить таксиста, который отвлекся на телефон
30.11.2017 г. 10:35
Фото: Дмитрий Орлов / vk.com/region_chelyaba
Водитель был переутомлен и до момента аварии находился за рулем более 17 часов. ДТП произошло рано утром 12 октября 2017 года на улице Молодогвардейцев. Водитель такси отвлекся на телефон и потерял контроль над автомобилем. Машина врезалась в столб. В результате аварии пассажир скончался на месте.
Следователи установили, что водитель был переутомлен, так как находился за рулем более 17 часов. Погибший был директором организации из Московской области. Он прилетел в Челябинск по работе. ДТП случилось, когда таксист вез мужчину из аэропорта. Водитель признал вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.
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