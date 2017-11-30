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Северный олень исполнит мечты челябинцев
30.11.2017 г. 09:09
Фото с сайта vologda.kp.ru
Жители города смогут написать свои заветные желания и привязать ленту к рогам животного в субботу, 2 декабря, в горсаду им. Пушкина. В сообщении парка так и сказано: "В декабре, в морозный зимний день, в парк прискачет Северный Олень".
Кроме того, челябинцев приглашают принять участие в новогодней фотосессии и создании игрушек своими руками. Также в рамках праздничной программы с 14 до 16 часов в горсаду пройдут мастер-классы от хоккеистов, керлингистов и фигуристов. Для болельщиков ХК "Трактор" будет организована автограф-сессия со спортсменами.
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