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Северный олень исполнит мечты челябинцев

30.11.2017 г. 09:09

Северный олень исполнит мечты челябинцев
Фото с сайта vologda.kp.ru

Жители города смогут написать свои заветные желания и привязать ленту к рогам животного в субботу, 2 декабря, в горсаду им. Пушкина. В сообщении парка так и сказано: "В декабре, в морозный зимний день, в парк прискачет Северный Олень".

Кроме того, челябинцев приглашают принять участие в новогодней фотосессии и создании игрушек своими руками. Также в рамках праздничной программы с 14 до 16 часов в горсаду пройдут мастер-классы от хоккеистов, керлингистов и фигуристов. Для болельщиков ХК "Трактор" будет организована автограф-сессия со спортсменами.

 

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