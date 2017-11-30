Жительнице Челябинска грозят шесть лет колонии и миллионный штраф за азартные игры

Фото с сайта sibkray.ru

30-летнюю женщину обвиняют в незаконной организации казино. Компьютеры челябинка и ее подельник установили по улице Курчатова, 23б. И там с октября 2016 по февраль 2017 года устраивали игры на деньги через интернет. Когда полиция узнала о существовании казино, из помещения было изъято 15 единиц игрового оборудования.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Женщина может отправиться в колонию на шесть лет, также для нее законом предусмотрен штраф в размере 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.

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