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Жительнице Челябинска грозят шесть лет колонии и миллионный штраф за азартные игры
30.11.2017 г. 08:59
Фото с сайта sibkray.ru
30-летнюю женщину обвиняют в незаконной организации казино. Компьютеры челябинка и ее подельник установили по улице Курчатова, 23б. И там с октября 2016 по февраль 2017 года устраивали игры на деньги через интернет. Когда полиция узнала о существовании казино, из помещения было изъято 15 единиц игрового оборудования.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Женщина может отправиться в колонию на шесть лет, также для нее законом предусмотрен штраф в размере 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.
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