Движение «Голос» нашло нарушения в работе избиркома Челябинской области

Фото с сайта temakazan.ru

Выяснилось, что на сайте комиссии нет возможности отправить электронное обращение. Аналогичные проблемы обнаружены на порталах большинства региональных избиркомов, пишет РБК. Это являетcя нарушением закона, сообщили активисты "Голоса". Они отметили, что лишь семь региональных сайтов из 85 имеют форму для электронного обращения, отвечающую требованиям. Челябинская область в этот список не входит.

"Многие региональные комиссии махнули рукой на форму электронного обращения, потому что толчка из центра не было. Они привыкли к реальному общению, кроме того, это дополнительные хлопоты для комиссии", — цитирует газета члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина.

Закон "О порядке рассмотрения обращений" предусматривает наличие электронных форм на сайтах региональных избиркомов. Нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

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Все новости за 30.11.2017 г.»