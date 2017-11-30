В Ростехнадзоре заявили, что утечки рутения-106 на «Маяке» не было

Фото с сайта po-mayak.ru

Это ведомство установило в ходе проверки, проведенной на озерском предприятии. "Проверка проведена, результаты показывают, что никакой утечки на комбинате "Маяк" не было, Росгидромет говорит, что если нет никакой опасности, то, что разбираться, наибольший уровень радиоактивности оказался в Румынии", — цитирует РИА Новости заместителя главы Ростехнадзора Александра Рыбаса.

Он напомнил, что подозрения на "Маяк" пали в связи с публикациями в европейской прессе. Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите в начале октября обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник находится на Урале. В Росатоме заявили, что на объектах российской атомной отрасли, к которым относится и "Маяк", не происходило никаких инцидентов, которые могли бы вызвать рост уровня изотопа в атмосфере.

Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские в 1,5-2 раза.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.11.2017 г.»