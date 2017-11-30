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В Магнитогорске прогремел взрыв

30.11.2017 г. 08:29

В Магнитогорске прогремел взрыв
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Мощный хлопок раздался в 23:15 в среду, 29 ноября на территории "МагТехГаза". Ударной волной выбило окна в близлежащих домах. В районе отключили электричество. На месте взрыва обнаружили лопнувшую цистерну.

По предварительной информации, авария произошла из-за разгерметизации емкости при перекачке углекислоты. Во время ЧП никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

 

 

 

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