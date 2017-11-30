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Загрязнителей воздуха в Челябинске освободят от налогов
30.11.2017 г. 08:19
Преференции получат предприятия, которые будут что-либо предпринимать для снижения объема выбросов. Проект соответствующего закона правительство региона направило в Законодательное собрание. Документ был сформирован по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.
Предусмотрено снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые заключили соглашение с правительством области и приняли меры для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, а также внедрили наилучшие доступные технологии. Речь идет о сокращении выбросов в воздух и воду, термической обработке и очистке газов, обезвреживании отходов производств, улучшении режимов сжигания топлива, улавливании и утилизации загрязняющих веществ.
"Чистый атмосферный воздух в промышленных городах Челябинской области является приоритетом у наших людей, и мы готовы добиваться этого, даже несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета", – отметил Борис Дубровский.
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