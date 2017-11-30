Загрязнителей воздуха в Челябинске освободят от налогов

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Преференции получат предприятия, которые будут что-либо предпринимать для снижения объема выбросов. Проект соответствующего закона правительство региона направило в Законодательное собрание. Документ был сформирован по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.

Предусмотрено снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые заключили соглашение с правительством области и приняли меры для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, а также внедрили наилучшие доступные технологии. Речь идет о сокращении выбросов в воздух и воду, термической обработке и очистке газов, обезвреживании отходов производств, улучшении режимов сжигания топлива, улавливании и утилизации загрязняющих веществ.

"Чистый атмосферный воздух в промышленных городах Челябинской области является приоритетом у наших людей, и мы готовы добиваться этого, даже несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета", – отметил Борис Дубровский.

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