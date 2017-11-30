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Южноуральцы быстрее других россиян выплачивают ипотеку
30.11.2017 г. 13:19
Фото с сайта rating-news.ru
Взятые на покупку квартир деньги жители Челябинской области возвращают банкам в среднем за 14 лет. По стране этот показатель составляет почти 15 лет, говорится в исследовании, опубликованном Национальным бюро кредитных историй.
Дольше всего ипотеку выплачивают жители Ямало-Ненецкого автономного округа - за 18 лет. Быстрее всех справляются с погашением кредита на квартиру в Хакасии - за 13,5 года.
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