Южноуральцы быстрее других россиян выплачивают ипотеку

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Взятые на покупку квартир деньги жители Челябинской области возвращают банкам в среднем за 14 лет. По стране этот показатель составляет почти 15 лет, говорится в исследовании, опубликованном Национальным бюро кредитных историй.

Дольше всего ипотеку выплачивают жители Ямало-Ненецкого автономного округа - за 18 лет. Быстрее всех справляются с погашением кредита на квартиру в Хакасии - за 13,5 года.

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