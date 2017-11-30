Росстат рассчитал для Челябинской области индекс «Оливье» - 312 рублей

Фото с сайта prof.karelia.ru

Именно столько придется заплатить за четыре порции новогоднего салата. Сотрудники службы сложили средние цены на ингредиенты, которые используются для приготовления блюда, — маринованные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез и репчатый лук.

По сравнению с прошлым годом, стоимость этих продуктов в стране увеличилась. Исключение составляют куриные яйца. Цены на них понизились на 13%. Самые дорогие продукты для "Оливье" продаются на Чукотке, где средняя стоимость салата составляет 526 рублей. Дешевле всего блюдо обойдется жителям Калмыкии - в 230 рублей.

Также Росстат подсчитал стоимость селедки под шубой. В Челябинской области цена салата составляет 140 рублей - за четыре порции.

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