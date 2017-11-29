Журналист из Челябинска возглавила штаб Ксении Собчак в Ярославле

Фото с сайта sobchakprotivvseh.ru

Должность руководителя заняла Алина Жестовская. Она несколько лет работала на челябинском 31 канале, а затем возглавляла редакцию Урал-Информ-ТВ в Перми. Планируется, что штаб в Ярославле откроется до 10 декабря. "Основная задача, которая сейчас стоит перед штабом, — сбор около 6-7 тыс. подписей", — сообщила корреспонденту "Челябинского эха" Алина Жестовская.

"Моя позиция целиком и полностью впервые совпадает с претендентом на пост кандидата. Ксения Собчак идет под лозунгом "против всех". Проголосовав за нее, можно выразить свое несогласие с остальными кандидатами, которые у нас в основном не меняются на протяжении, по-крайней мере, моей сознательной жизни. Графы "против всех" нет. Минимального порога явки нет. Сейчас люди, которые не видят перспектив, и не связывают свое будущее с представленными кандидатами, просто не ходят на выборы. Это трактуется как низкая электроральная активность. В будущем году, я надеюсь, у нас получится продемонстрировать - сколько людей у нас реально против", - прокомментировала Алина Жестовская.

Во вторник, 28 ноября, появилась информация о том, что челябинское представительство штаба возглавил координатор областного отделения движения "Открытая Россия" Эрнест Лукманов. Всего на территории страны Ксения Собчак планирует открыть 50 представительств и семь штабов.

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