  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 0 ... -2 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 58.3311р. - 0.0814
  • 69.204р. - 0.2894
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Суд в Челябинске начал слушания по делу о приостановке на 90 суток работы ЧМК из-за слива ртути

29.11.2017 г. 16:36

Суд в Челябинске начал слушания по делу о приостановке на 90 суток работы ЧМК из-за слива ртути
Фото с сайта Canalizator-pro.ru

Причиной разбирательства стали выбросы сточных вод с превышением содержания вредных веществ. Росприроднадзор провел проверку и потребовал временно закрыть предприятие. Первое заседание суда состоялось во вторник, 28 ноября. Теперь объявлен перерыв до 20 декабря. Это сделано по двум причинам.

Во-первых, на заседании выяснилось, что Росприроднадзор направил материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. А, во-вторых, ЧМК считает, что результаты анализов сточных вод получены с нарушением правил. В этой связи комбинат попросил оценить достоверность полученных проб с точки зрения правильности определения массовой концентрации ртути в природных и сточных водах, сообщили в пресс-службе Металлургического райсуда Челябинска.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.11.2017 г.»

Новости на эту тему