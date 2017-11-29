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Суд в Челябинске начал слушания по делу о приостановке на 90 суток работы ЧМК из-за слива ртути
29.11.2017 г. 16:36
Причиной разбирательства стали выбросы сточных вод с превышением содержания вредных веществ. Росприроднадзор провел проверку и потребовал временно закрыть предприятие. Первое заседание суда состоялось во вторник, 28 ноября. Теперь объявлен перерыв до 20 декабря. Это сделано по двум причинам.
Во-первых, на заседании выяснилось, что Росприроднадзор направил материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. А, во-вторых, ЧМК считает, что результаты анализов сточных вод получены с нарушением правил. В этой связи комбинат попросил оценить достоверность полученных проб с точки зрения правильности определения массовой концентрации ртути в природных и сточных водах, сообщили в пресс-службе Металлургического райсуда Челябинска.
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