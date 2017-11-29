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По решению суда в Челябинске оштрафуют компании, которые поделили между собой школы и детсады
29.11.2017 г. 15:54
В сумме участники сговора должны будут выплатить более 5 млн рублей. В этом суд поддержал решение УФАС, опубликованное ранее.
Компании, которые занимаются обслуживанием инженерных сетей и электрических установок, по территориальному принципу разделили между собой рынок. Так, фирме «Мастер-Комфорт» «принадлежали» школы и детсады Центрального, Советского и Ленинского районов, «Мастер-Сервису» - Тракторозаводского и Металлургического, «Гаранту» - Калининского и Курчатовского районов. Участники сговора с 2015 года заключали с детскими садами и школами контракты без проведения конкурентных процедур. Другие компании не могли предложить свои услуги данным учреждениям.
Совокупный доход участников картеля составил более 100 млн рублей. В июле 2017 года челябинское УФАС вынесло постановление о наложении штрафов. Компании не согласились с данным решением и обратились в суд, который поддержал позицию антимонопольщиков. Руководству двух фирм придется выплатить по 1,5 млн рублей. Третью компанию оштрафовали на 2,1 млн рублей.
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