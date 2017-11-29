Спасатели возобновят поиски пятого утонувшего на Аргазях, когда появится безопасный лед

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Специалисты планируют обследовать острова, которых на водохранилище около 50. Поиски продолжат после того, как на озере сформируется безопасная толщина льда. "Для более масштабных поисков при необходимости будут привлекаться беспилотные летательные аппараты, судно на воздушной подушке, водолазные группы", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" госинспектор по маломерным судам Центра ГИМС регионального управления МЧС Павел Терешин.

Трагедия на Аргазинском водохранилище произошла 1 ноября. Лодка, в которой находилось пять человек, перевернулась. Люди оказались в воде. К ним на помощь пришли двое сотрудников полиции, но из-за перегруза их судно тоже перевернулось. В итоге в воде оказалось семь человек. До суши смогли доплыть лишь двое. Остальные утонули. Тело одного из сотрудников полиции во время активной фазы поиска найти не удалось.

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Все новости за 29.11.2017 г.»