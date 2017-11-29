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Магнитогорск рискует остаться без юниорского чемпионата мира по хоккею

29.11.2017 г. 13:00

Магнитогорск рискует остаться без юниорского чемпионата мира по хоккею
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Это может произойти, если "Металлург" выйдет в финал Кубка Гагарина. Тогда хоккеисты не смогут играть на своей арене из-за матчей юниорского чемпионата. Последний будет проходить с 19 по 29 апреля 2018 года. Кубок Гагарина завершится не позднее 26 апреля. Наложение сроков проведения двух турниров обсудили во вторник, 28 ноября, в Цюрихе на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает ТАСС.

"Матчи юниорского турнира важны, поэтому их нельзя проводить, допустим, в 11 утра. Нужно понять, будет ли чемпионат мира проходить в Магнитогорске с нормальным расписанием или необходимо найти вторую арену в Челябинске", - сказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

 

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