В Озерске появится ледовая академия

Источник: gubernator74.ru

Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Ледовая арена будет размещена на участке стадиона «Строитель». Ее покроют искусственным льдом, а на трибунах смогут разместиться до 400 человек.

«В Челябинской области - высочайший интерес к хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Однако чтобы реализовать свой потенциал, родителям талантливых озерских детей приходится или возить их в областной центр, или пользоваться открытыми площадками. Через два года у ребят появится возможность комфортно и круглогодично заниматься ледовыми видами спорта в родном городе», - отметил губернатор Борис Дубровский.

Строительство арены начнется в 2018 году.

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