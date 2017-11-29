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В преддверии зимы на Южном Урале незаконно вырубили около 370 пихт

29.11.2017 г. 12:25

В преддверии зимы на Южном Урале незаконно вырубили около 370 пихт
Фото с сайта 74.мвд.рф

Сумма ущерба составляет более 320 тыс. рублей. Браконьеры вырубали хвойные деревья в лесах Катав-Ивановска, Аши и Златоуста. Нарушения обнаружили лесники и полицейские, которые начали проводить совместные рейды перед новогодними праздниками.

"Такие мероприятия позволят усилить контроль за незаконной вырубкой деревьев",отметил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский.

Также организованы стационарные посты. За нелегальную вырубку хвойных деревьев браконьерам грозят штрафы. Для физических лиц сумма составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных — 20-40 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 300 тыс. рублей. Также браконьеры обязаны возмещать причиненный лесному фонду ущерб. Если его сумма превышает 5 тыс. рублей, нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

 

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