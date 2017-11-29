В преддверии зимы на Южном Урале незаконно вырубили около 370 пихт

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сумма ущерба составляет более 320 тыс. рублей. Браконьеры вырубали хвойные деревья в лесах Катав-Ивановска, Аши и Златоуста. Нарушения обнаружили лесники и полицейские, которые начали проводить совместные рейды перед новогодними праздниками.

"Такие мероприятия позволят усилить контроль за незаконной вырубкой деревьев", — отметил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский.

Также организованы стационарные посты. За нелегальную вырубку хвойных деревьев браконьерам грозят штрафы. Для физических лиц сумма составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных — 20-40 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 300 тыс. рублей. Также браконьеры обязаны возмещать причиненный лесному фонду ущерб. Если его сумма превышает 5 тыс. рублей, нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

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Все новости за 29.11.2017 г.»