Бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова отпустили из СИЗО

Фото с сайта cheladmin.ru

Арест снят сегодня, 29 ноября. О том, что сторона обвинения не стала подавать ходатайство о продлении срока содержания Давыдова под стражей, стало известно во вторник, 28 ноября. Бывшего сити-менеджера отпустили под подписку о невыезде.

По информации челябинских СМИ, меру пресечения изменили на более мягкую, потому что Сергей Давыдов согласился сотрудничать со следствием. В СИЗО он провел два месяца. Ранее стало известно также, что суд наложил арест на 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнику.

Сергея Давыдова обвиняют в хищении средств предприятия, работающего в сфере ЖКХ, в особо крупном размере. Это 340 млн рублей.

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