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В Челябинске пятый день разыскивают пропавшую 29-летнюю женщину
29.11.2017 г. 12:16
Фото с сайта vk.com
Венера Нигаматжанова ушла из дома по улице Молодогвардейцев утром в пятницу, 24 ноября. Рост женщины — 160 см. Приметы пропавшей: худощавое телосложение, карие глаза и черные волосы. Она была одета в голубой горизонтально прошитый пуховик, джинсы синего цвета и серые кроссовки.
Информацию о пропавшей просят сообщать по телефону координатора поиска 8-908-58-48-421 или по номеру 02.
Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com
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