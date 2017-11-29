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Долги предприятия «ЧелябГЭТ» погасит частная компания
29.11.2017 г. 11:54
ООО "Челябинский городской электрический транспорт" намерено выплатить налоговым органам 554 млн рублей. В реестр пока не включены еще 440 млн рублей, которые требует ФНС. В Арбитражный суд области поступило заявление от ООО "ЧелябГЭТ" о намерении погасить часть долга. Однако, по словам директора Александра Павлюченко, денег у организации пока нет. "ЧелябГЭТ" планирует использовать заемные средства, а также ведет переговоры с инвесторами, пытаясь заключить мировое соглашение с кредитором.
По данным "Ъ-Южный Урал", заявление о намерении погасить долг МУПа будут рассматривать 25 января. К этому моменту вступят в силу решения о включении в реестр всех требований налоговой.
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